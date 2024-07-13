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13 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Сериал на выходные: искренняя драма об эмоциональном тепле и исцелении

В жаркие летние дни рекомендуем к просмотру психологическую драму «Ночная терапия» о вечерних разговорах, излечивающих душу

В центре «Ночной терапии» — Луи Мансур, психолог из Тель-Авива, который пытается собрать жизнь из обломков после самоубийства жены. Но собой ему заниматься некогда, ведь внимания требуют сын-подросток и маленькая дочь.

Луи страдает бессонницей и лучше всего чувствует себя по ночам. Чтобы днем быть с детьми, он начинает принимать пациентов после полуночи. Выясняется, что многим из них терапевтические разговоры при луне подходят лучше всего.

Исполнитель главной роли Юсеф «Джо» Свейд обладает таким мягким и уверенным обаянием, что невозможно не сопереживать его герою. А звезда сериалов «Неортодоксальная» и «Штисель» Шира Хаас играет одну из самых уязвимых и трогательных его пациенток.

«Ночная терапия» напоминает о том, насколько драматичным может быть разговор между двумя людьми, сидящими в комнате. А еще о том, как важно слушать и слышать.

Ночная терапия
2024/Израиль18+драма
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