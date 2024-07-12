Ченнинг Татум рассказал о совместных съемках с возлюбленной

Ченнинг Татум | Источник: Legion-Media.ru

Ченнинг Татум и Зои Кравиц снялись в совместной работе «Моргни дважды». Несмотря на сложные съемки, лента укрепила отношения актеров еще больше. Ченнинг признался, что ему было приятно работать с возлюбленной.

«Наши отношения в некотором роде зародились в процессе творчества. Это то, что свело нас вместе и дало нам почувствовать, что мы действительно очень близки в том, что нам нравится в жизни вообще», — рассказал он.

Татум отметил профессионализм Кравиц.

«Когда ты работаешь на площадке и знаешь, что рядом с тобой самый лучший человек, который старается оперативно решить все возникающие проблемы, это просто невероятно», — добавил он.

Отметим, что в триллере "Моргни дважды" Кравиц не только исполняет одну из главных ролей, но также выступает режиссером. По сюжету, официантка Фрида из Лос-Анджелеса знакомится с IT-магнатом и филантропом Слэйтером Кингом на вечере по сбору средств. Девушка получает приглашение отправиться на его частный остров, где миллионер устраивает пышные вечеринки для своих друзей. Фрида и ее подруга Джесс не могут поверить, что их ждет райский отдых в шикарном поместье, с морем еды, алкоголя и красивых людей. Но со временем она понимает, что на острове происходит что-то странное, и ей придется выяснить правду, чтобы выбраться из этого дикого веселья живой.

Напомним, Ченнинг Татум и Зои Кравиц начали встречаться в 2021 году. Ранее актер был женат на коллеге Дженне Деван, которая родила ему дочь Эверли. В 2018 году звезды развелись.