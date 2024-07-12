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12 июля 2024, новость

Лопез и Аффлек продают свой дом за 68 миллионов долларов

Супруги ранее приобрели особняк за 60 миллионов долларов
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Певица Дженнифер Лопез и актер Бен Аффлек решили продать свой дом за 68 миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным инсайдеров, бывшие возлюбленные продают свой общий дом за 68 миллионов долларов. Бен Аффлек съехал к своей экс-супруге Дженнифер Гарнер, а Дженнифер Лопез намерена отсудить у него имущество и накопленные средства.

В конце июня Дженнифер Лопез улетела в отпуск. Певицу заметили в компании друзей в Италии. При этом Бен Аффлек остался со своими детьми в Лос-Анджелесе. На фото папарацци певица была запечатлена на яхте.

4 июля сообщили, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек решили не праздновать вместе День независимости США. Певица была в Хэмптонсе в компании тренера по вокалу Стива Маки. В это же время актер находился вместе с дочерьми Вайолет и Серафиной.

Ранее Дженнифер Лопез подружилась с бывшей женой Бена Аффлека после слухов о разводе.

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