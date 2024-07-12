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12 июля 2024, новость

Народная артистка России Любовь Стриженова умерла в монастыре

Актриса скончалась в возрасте 83 лет
Любовь Стриженова
Любовь Стриженова | Источник: PersonaStars

Народная артистка России актриса Любовь Стриженова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Стриженова скончалась от инсульта в Свято-Троицком монастыре в Чувашии, где жила больше 15 лет. В 2008-м она была пострижена в монахини под именем Иудифь.

Любовь Стриженова больше 20 лет служила в Московском Художественном театре, а после его раскола еще 20 лет выходила на сцену МХАТ имени Горького. Среди ее самых известных театральных работ — роли в постановках «На дне», «Утиная охота», «Иванов», «Прощание с Матерой».

В кино Стриженова прославилась ролью Капитолины в эпопее «Вечный зов». Она состояла в браке с актером Олегом Стриженовым и родила от него ставшего актером и режиссером сына Александра.

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