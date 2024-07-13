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13 июля 2024, статьяPROсмотреноОбзорыЧто посмотреть

Проигрывает «Безумному Максу»? Обсуждаем «Фуриосу» с режиссером «Короля и Шута»

Поклонники «Безумного Макса» наконец дождались премьеры «Фуриосы», обещавшей самое драйвовое и безумное зрелище года. Но оправдались ли ожидания зрителей? Обсуждаем проблемы и смыслы блокбастера в свежем выпуске шоу-подкаста PROсмотрено от Кино Mail.ru

Одна из самых ожидаемых премьер 2024 года, «Фуриоса» заставила говорить о себе всех — и давних поклонников феноменальной серии фильмов «Безумный Макс», и зрителей Каннского кинофестиваля, и тех, кто смотрел ее ради гипнотической Ани Тейлор-Джой.

Но почему у «Фуриосы» не получилось повторить успех «Дороги ярости», которая в 2016 году стала глотком свежего воздуха для американской киноиндустрии, доказав, что Голливуд все еще жив? Чем новая лента Джорджа Миллера так сильно отличается от всех предыдущих частей франшизы и почему больше напоминает другую работу мастера — «Три тысячи лет желаний»?

Разбираемся в деталях и смыслах этого безусловно талантливого киноаттракциона, оказавшегося 2,5-часовой притчей о мести и месте женщины в мужском мире, вместе с режиссером нашумевшего сериала «Король и Шут» Рустамом Мосафиром.

Скорее смотрите новый выпуск PROсмотрено и подключайтесь к любопытной дискуссии о фильме!

Ярость, экшен и рекорды. Все о франшизе «Безумный Макс»
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