Проигрывает «Безумному Максу»? Обсуждаем «Фуриосу» с режиссером «Короля и Шута»

Одна из самых ожидаемых премьер 2024 года, «Фуриоса» заставила говорить о себе всех — и давних поклонников феноменальной серии фильмов «Безумный Макс», и зрителей Каннского кинофестиваля, и тех, кто смотрел ее ради гипнотической Ани Тейлор-Джой.

Но почему у «Фуриосы» не получилось повторить успех «Дороги ярости», которая в 2016 году стала глотком свежего воздуха для американской киноиндустрии, доказав, что Голливуд все еще жив? Чем новая лента Джорджа Миллера так сильно отличается от всех предыдущих частей франшизы и почему больше напоминает другую работу мастера — «Три тысячи лет желаний»?

Разбираемся в деталях и смыслах этого безусловно талантливого киноаттракциона, оказавшегося 2,5-часовой притчей о мести и месте женщины в мужском мире, вместе с режиссером нашумевшего сериала «Король и Шут» Рустамом Мосафиром.