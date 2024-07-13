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13 июля 2024, статьяЧто посмотретьОбзоры

Смотрим дома: 3 новых сериала недели и одно продолжение

Возвращение скандинавских викингов, милый японский робот, помогающий смириться с утратой, и возмутительная комедия про говорящую еду — рассказываем о самых любопытных сериальных новинках этой недели

«Санни»

В центре сюжета фантастического драмеди с элементами триллера «Санни» — поселившаяся в Киото американка Сьюзи. Ее семейное счастье обрывает загадочная авиакатастрофа, в которой погибают муж-японец Маса и маленький сын.

Сотрудник технологической корпорации, где супруг работал, преподносит безутешной женщине подарок — домашнего робота по имени Санни. Выясняется, что Маса запрограммировал Санни специально для нее. Вместе с роботом Сьюзи будет искать следы пропавших, и постепенно они станут почти друзьями.

Героиня Рашиды Джонс будет исследовать подозрительные закоулки Киото, где столкнется даже с якудза, и постепенно узнает, что ее муж — совсем не тот, за кого себя выдавал. Сериал основан на романе Колина О’Салливана «Темное руководство», адаптировала который сценаристка «Любовников» Кэти Роббинс.

«Викинги: Вальхалла», 3 сезон

Вышло продолжение размашистого исторического экшена «Викинги: Вальхалла». Сюжетно со времени второго сезона прошло семь лет, но у скандинавов по-прежнему пылают шекспировские страсти, а баталии достигают эпического размаха. Но эпоха викингов клонится к закату — именно этому и посвящен финальный третий сезон.

Напомним, что «Вальхалла» — сиквел популярного сериала «Викинги». События в нем разворачиваются спустя сто лет после истории, рассказанной в оригинале. А подчеркнутая маскулинность, противоречивые персонажи, захватывающий сюжет и мрачный антураж многим напоминают о другом важном сериале современности — «Игре престолов».

«Император Оушен Парка»

Размеренная жизнь профессора права Толкотта Гарланда нарушается, когда он узнает о внезапной смерти отца, известного федерального судьи. Оливер Гарланд ушел из жизни при загадочных обстоятельствах. Поэтому сестра Толкотта, помешанная на теориях заговора бывшая журналистка, начинает распутывать клубок, состоящий из семейных тайн и ошибок судебной системы.

«Император Оушен Парка» — коктейль из политического триллера и семейной драмы, основанный на одноименном романе-бестселлере Стивена Л. Картера. Главная приманка этого шоу — харизматичный Форест Уитакер в роли судьи. Несмотря на то, что его герой погибает, экранного времени у него предостаточно. А по силе и противоречивости характера он напоминает персонажа Брайана Кокса из культовых «Наследников».

«Полный расколбас: Пищевая утопия»

Героями хулиганского анимационного сериала «Полный расколбас: Пищевая утопия» стали говорящие сосиски, булочки для хот-дога и другие продукты из супермаркета — старые знакомые, населявщие комедию 2016 года «Полный расколбас». В начале сезона антропоморфная еда пытается не попасть в желудок к людям, но сильный дождь нарушает их планы.

Озвучивают продукты питания в сериале, как и в полнометражном оригинале, Сет Роген, Кристен Уиг и Майкл Сера. Шкодливый настрой, абсурдные каламбуры на грани фола, возмутительные шутки — все это тоже прилагается, как и попытка воспроизвести и уместить в нарисованном супермаркете проблемы современного общества.

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Форест Уитакер
Forest Whitaker
Император Оушен Парка
Рашида Джонс
Rashida Jones
Викинги: Вальхалла
Сет Роген
Seth Rogen
Майкл Сера
Michael Cera
Кристен Уиг
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Санни
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