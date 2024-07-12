Трейлер дня: Кологривый в розовых наручниках в ромкоме об ограблении

Вышел трейлер комедийного фильма «Любовь зла», где Никита Кологривый играет вора-домушника.

Его герой Максим задолжал денег опасным бандитам и отправился на очередное ограбление. Во время операции все пошло не по плану. Домой внезапно вернулась хозяйка квартиры Ева (Екатерина Ковальчук), эмоционально переживающая расставание с парнем. Девушка устроила бы пожар, пытаясь сжечь вещи бывшего возлюбленного, если бы Максим не вышел из укрытия, чтобы спасти ее, дом и самого себя.

Судя по трейлеру, девушка оказалась не робкого десятка. Она даже заковала Максима в розовые наручники. Но, кажется, ненадолго. «Я ж не кусаюсь», — говорит в трейлере персонаж Кологривого.

Продюсер Сарик Андреасян рассказал, что «не в первый раз работает с Никитой Кологривым и уверен, что его энергия и талант придадут этому проекту особый шарм».

«Основной сложностью в работе стало достоверное погружение в добрый материал о любви, потому что снимать про драки и стрельбу гораздо легче, чем найти внутри себя чувство любви, чувство исправления, чувство искупления. На своем нынешнем жизненном этапе я в чем-то схож с моим персонажем в этом кино, потому что переживаю те же чувства и эмоции», — поделился Никита.

Режиссерами ленты стали Гайк Асатрян и Денис Гуляр. В проекте также заняты Дмитрий Власкин, Владимир Сычев и Анна Ардова.