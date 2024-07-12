Путин поздравил Павла Лунгина с 75-летием

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием кинорежиссера, народного артиста России Павла Лунгина. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Вас, замечательного режиссера, по праву считают выдающимся деятелем отечественного киноискусства. Талант, умение создавать по-настоящему блестящие актерские ансамбли, находить темы, волнующие зрительскую аудиторию, стремление вкладывать душу в каждую свою работу — главные составляющие вашего профессионального успеха», — говорится в поздравлении.
Путин пожелал Лунгину здоровья и неиссякаемого вдохновения.
О Павле Лунгине
Павел Семенович Лунгин родился 12 июля 1949 года в Москве. В 1971 году Лунгин окончил филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 1980 году — режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (выпускник мастерской Георгия Данелии и Михаила Львовского). В середине 1970-х годов начал работу в кино. Дебютировал как сценарист детского фильма «Все дело в брате» (1976, режиссер Валентин Горлов). В дальнейшем написал сценарии, в частности, к фильмам «Конец императора тайги» (1978, Владимир Саруханов), «Все наоборот» (1981, Виталий Фетисов и Владимир Грамматиков), «Непобедимый» (1983, Юрий Борецкий). Кроме того, он снял драмы «Луна-парк» (1992) и «Линия жизни» (1996), трагикомедию «Свадьба» (2000) — ее отметили спецпризом жюри Каннского фестиваля «За лучший актерский ансамбль», а также призами международного кинофестиваля в Тромсе (Норвегия) и российского кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг, Ленинградская область).
В первой половине 2000-х годов снял фильмы «Олигарх» по мотивам романа Юлия Дубова «Большая пайка» (2002) и «Бедные родственники» (2005, удостоен главного приза фестиваля «Кинотавр»), а также телесериал «Дело о “Мертвых душах”» (2005). Следующая картина Лунгина — драма «Остров» (2006) с Петром Мамоновым в главной роли — была отмечена российскими кинопремиями «Золотой орел» и «Ника» в категориях «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа». В дальнейшем режиссер поставил фильмы «Ветка сирени» (2007), «Царь» (2009), «Дирижер» (2012), «Дама пик» (2016), «Братство» (2019) и «Эсав» (2019, на английском языке), снял телесериал «Родина» (2015). На осень 2024 года намечена премьера его фильма-сказки «Василиса и хранители времени».
Накануне Лунгин заявил о большом интересе к РФ в мире. Режиссер считает, что Россия остается «загадочным континентом» для Запада.