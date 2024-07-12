Путин поздравил Павла Лунгина с 75-летием

О Павле Лунгине

Павел Семенович Лунгин родился 12 июля 1949 года в Москве. В 1971 году Лунгин окончил филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 1980 году — режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (выпускник мастерской Георгия Данелии и Михаила Львовского). В середине 1970-х годов начал работу в кино. Дебютировал как сценарист детского фильма «Все дело в брате» (1976, режиссер Валентин Горлов). В дальнейшем написал сценарии, в частности, к фильмам «Конец императора тайги» (1978, Владимир Саруханов), «Все наоборот» (1981, Виталий Фетисов и Владимир Грамматиков), «Непобедимый» (1983, Юрий Борецкий). Кроме того, он снял драмы «Луна-парк» (1992) и «Линия жизни» (1996), трагикомедию «Свадьба» (2000) — ее отметили спецпризом жюри Каннского фестиваля «За лучший актерский ансамбль», а также призами международного кинофестиваля в Тромсе (Норвегия) и российского кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг, Ленинградская область).