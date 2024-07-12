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12 июля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Натали Портман в нежном образе вышла в свет

Актриса представила сериал «Женщина в озере» со своим участием

Натали Портман появилась на премьере многосерийной картины «Женщина в озере» режиссера Альмы Харель. Презентация состоялась в Музее Пейли в Нью-Йорке.

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фотографий

Для светского выхода актриса выбрала нежный образ: она надела мини-платье модного дома Oscar de la Renta, декорированное розовыми лепестками, с бархатными бордовыми бретельками. Звезда картины «Черный лебедь» сделала нежный макияж с акцентом на глазах и распустила локоны.

Действие сериала происходит в 1966 году в Балтиморе. По сюжету, в День Благодарения в городе таинственно исчезает молодая женщина. Домохозяйка Мэдди Шварц (Портман) решает расследовать это дело. Она находит тело девушки и теперь одержима мыслью найти убийцу.

Сериал «Женщина в озере» снят по роману Лоры Липпман, который вышел в 2019 году.

Это одна из первых больших работ Натали Портман после развода с хореографом Бенжаменом Мильпье, с которым она прожила 12 лет. Причиной расставания стала измена Мильпье.

У экс-супругов есть двое детей — 13-летний сын Алеф и семилетняя дочь Амалия.

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