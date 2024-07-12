Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум посетили премьеру совместного фильма

Скарлетт Йоханссон («Мстители: Война бесконечности», «Призрак в доспехах») и Ченнинг Татум («Шаг вперед», «Супер Майк») посетили премьеру ромкома «Покажи мне Луну» в столице Испании — Мадриде, пишет Daily Mail. Показ прошел в культурно-развлекательном комплексе Matadero, дополнили в Just Jared.
На ковровой дорожке Скарлетт Йоханссон блистала в черном платье с квадратным вырезом «каре» от бренда Courreges. Длина наряда — мини. Образ дополнили босоножки серебряного оттенка. Ченнинг Татум появился на светском вечере в светло-сером костюме.
Кроме них, в съемках фильма были задействованы Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Народ против Ларри Флинта»), Рэй Романо («Ирландец», «Винил») и другие.
События в ромкоме разворачиваются в 1960-е годы во время космической гонки СССР и США. Скарлетт Йоханссон воплотила образ маркетолога Келли Джонс. Героиню наняли, чтобы улучшить имидж NASA, и она вносит хаос в и без того непростую задачу, стоящую перед Коулом Дэвисом (Ченнинг Татум), руководителем запуска космического корабля к Луне. Дело в том, что маркетологи решили снять постановочные кадры посадки на случай, если космический корабль не достигнет цели.
Проект вдохновлен конспирологическими теориями, согласно которым высадка астронавтов на Луну так и не была осуществлена, а также проектом NASA «Артемида». Последний был запущен в 2017 году. В случае успеха этой космической программы на Луне построят базу, откуда астронавты могли бы совершать полеты на Марс. Миссия «Артемида-1» состоялась в 2022 году, в ходе нее беспилотный космический корабль облетел Луну и вернулся на Землю. Миссия «Артемида-2» запланирована на 2025 год. На этот раз на борту космического корабля будут четыре астронавта.
«Покажи мне Луну» — совместное производство Sony Pictures и Apple Studios, картина появится на Apple TV+ после кинотеатрального проката.
Накануне Скарлетт Йоханссон пришла с мужем на премьеру своего фильма в Нью-Йорке.