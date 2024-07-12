Российская адаптация сериала «Постучись в мою дверь» получит продолжение

Постучись в мою дверь

Российская адаптация сериала «Постучись в мою дверь в Москве» получит продолжение. Об этом сообщили в телеграм-канале платформы Okko.

По информации источника, сериал решили продлить на второй сезон. По итогам первого полугодия, российский проект вошел в список трех лидеров зрительского топа сериалов платформы.