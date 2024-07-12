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12 июля 2024, новость

Российская адаптация сериала «Постучись в мою дверь» получит продолжение

Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» продлен на второй сезон
Постучись в мою дверь
Постучись в мою дверь

Российская адаптация сериала «Постучись в мою дверь в Москве» получит продолжение. Об этом сообщили в телеграм-канале платформы Okko.

По информации источника, сериал решили продлить на второй сезон. По итогам первого полугодия, российский проект вошел в список трех лидеров зрительского топа сериалов платформы.

Сюжет во втором сезоне также будет основываться на сценарии оригинального турецкого сериала. Создатели запланировали произвести 60 серий проекта.

Ранее российский актер и исполнитель главной роли в «Постучись в мою дверь в Москве» Никита Волков ответил на вопросы об адаптации сериала «Постучись в мою дверь» и назвал своего героя добряком.

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