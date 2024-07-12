Назаров ответил Козловскому, раскритиковавшему российское кино

Юрий Назаров | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

В России снимают достаточно хорошие фильмы, а в Голливуде много мерзости, заявил народный артист Юрий Назаров. Его слова приводит издание «Абзац».

Таким образом он ответил актеру Даниле Козловскому, который раскритиковал отечественные фильмы. Несколько недель назад последний заявил, что российское кино лишь догоняет Голливуд. При этом Козловский среди вышедших недавно картин похвалил «Оппенгеймер» и «Барби».

«Пусть Козловский порхает за границей и ищет то, что хочет… Пусть имеет совесть. Разве можно сказать, допустим, что “Андрей Рублев” у Тарковского не дотянул?», — ответил на это Назаров.