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12 июля 2024, новость

66-летняя Шэрон Стоун повторила культовую сцену из «Основного инстинкта»

Актриса снялась в нижнем белье

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном виде и повторила культовую сцену из фильма «Основной инстинкт». Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

66-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена сидящей в золотистом кресле с меховой отделкой. При этом она позирует перед камерой в комплекте нижнего белья красного цвета, положив ногу на ногу. Кроме того, для своего образа Стоун надела ожерелье с массивными бусинами и синие открытые туфли, оформленные шнурками и объемными цветами. Также она сделала макияж с акцентом на красную помаду.

«В основном... Твоя», — подписала звезда пост, который набрал более 92 тысяч лайков.

Ранее Шэрон Стоун поделилась с фанатами фото топлес. Тогда актриса предстала в голубых плавках от бикини с тонкими завязками на бедрах, повернувшись при этом к камере спиной.

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