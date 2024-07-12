66-летняя Шэрон Стоун повторила культовую сцену из «Основного инстинкта»

66-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена сидящей в золотистом кресле с меховой отделкой. При этом она позирует перед камерой в комплекте нижнего белья красного цвета, положив ногу на ногу. Кроме того, для своего образа Стоун надела ожерелье с массивными бусинами и синие открытые туфли, оформленные шнурками и объемными цветами. Также она сделала макияж с акцентом на красную помаду.