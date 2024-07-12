Майкл Дуглас вывел в свет повзрослевших детей от Кэтрин Зеты-Джонс

Майкл Дуглас с дочерью Кэрис и сыном Диланом | Источник: Michael Loccisano/Getty Images

10 июля в кинотеатре DGA в Нью-Йорке прошла премьера документального фильма «Америка в огне» (America’s Burning) об экономическом разрыве между богатыми и бедными слоями населения. Режиссером ленты выступил макроэкономист Дэвид Смик, одним из продюсеров и рассказчиком — двукратный лауреат премии «Оскар» Майкл Дуглас. Впервые фильм был показан в рамках кинофестиваля «Трайбека» в начале июня.

79-летняя звезда «Основного инстинкта» и «Игры» пришел на премьеру не один, а в компании двоих детей от супруги Кэтрин Зеты-Джонс. На красную дорожку с ним вышли 23-летний сын Дилан и 21-летняя дочь Кэрис.

Майкл Дуглас позировал фотографам в синем пиджаке, рубашке в тон и темно-серых брюках. Кэрис Дуглас была одета в струящееся атласное платье в пол и льняной блейзер, а ее старший брат предпочел светло-бежевый брючный костюм в тонкую полоску с белоснежной рубашкой.

Актеры Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поженились в 2000 году. Они одни из многих селебрити-пар с внушительной разницей в возрасте, а именно 25 лет. Примечательно, что они отмечают день рождения в один день: оба родились 25 сентября.

Помимо двоих детей, рожденных в браке со звездой «Маски Зорро», у Дугласа есть сын Кэмерон от первого брака — с Диандрой Лукер.

На брак супругов выпали тюремный срок старшего сына Дугласа, рак четвертой стадии у самого артиста, обнаруженный у основания языка и впоследствии перешедший в ремиссию, лечение от биполярного расстройства актрисы, а также расставание, которое чуть не привело к разводу, в 2013-м. В 2020 году семью потряс уход отца Майкла — легенды Голливуда Кирка Дугласа, а спустя год с небольшим на 104-м году жизни умерла его мачеха Энн Байденс.

В мае 2023 года Майкл Дуглас получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на 76-м Каннском кинофестивале. Этот приз присуждается за личный вклад в кинематограф. На красной ковровой дорожке артиста сопровождали супруга и дочь.