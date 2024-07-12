Вайнона Райдер появилась на обложке Harper’s Bazaar в необычной позе

Вайнона Райдер стала героиней нового, августовского выпуска американского глянцевого журнала Harper's Bazaar. Фотосессия авторства Лив Либерг и интервью опубликованы на сайте издания.
На обложке глянца звезда фильмов «Дракула» и «Осень в Нью-Йорке» предстала в маленьком черном платье Gucci на тонких бретельках, в черных полупрозрачных колготках и остроносых туфлях Jimmy Choo. Актрисе сделали макияж с акцентом на красных губах и небрежную укладку.
В интервью 52-летняя знаменитость призналась, что редко беседует с журналистами и не пользуется социальными сетями. Последние полгода она живет в Атланте со своим возлюбленным, Скоттом Маккинли Ханом, и снимается в финальном сезоне сериала «Очень странные дела».
Вайнона Райдер и Скотт Маккинли Хан (дизайнер, соучредитель таких брендов одежды, как ROGAN и Loomstate) вместе с 2011 года, но о романе Райдер впервые рассказала только в 2016-м. В том же году они впервые вместе вышли в свет — пара появилась на премьере первого сезона «Очень странных дел». В июне 2022 года Райдер призналась, что при первой встрече Хан даже не понял, кто она. «Он думал, что перед ним Милла Йовович», — сказала актриса.
В новом интервью Вайнона Райдер также упомянула своего бойфренда. «Он такой замечательный. Мне очень повезло», — призналась она.
Скоро в мировой прокат выйдет «Битлджус Битлджус» Тима Бертона, где Райдер вернулась к роли Лидии Дитц. Райдер раскрыла в интервью секрет, что встречалась с Бертоном для обсуждения сиквела втайне от всех, даже от своих агентов. В продолжении Астрид (дочь героини Райдер) сыграла звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега. Комедийный ужастик станет фильмом открытия Венецианского фестиваля 28 августа.
Вайнона Райдер — двукратный номинант на премию «Оскар», лауреат премии «Золотой глобус» и Премии Гильдии киноактеров США. Она дебютировала в кино в возрасте 14 лет — в фильме «Лукас». Среди ее самых известных работ — фильмы «Эдвард руки-ножницы» (1990), «Русалки» (1990), «Дракула» (1992), «Маленькие женщины» (1994), «Прерванная жизнь» (1999).
В разные годы Райдер встречалась с актерами Кристианом Слэйтером, Джонни Деппом, Дэвидом Духовны, Мэттом Дэймоном.