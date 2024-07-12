Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
12 июля 2024, новость

Космонавт Юрчихин разнес триллер «Гравитация» с Клуни и Буллок

По мнению космонавта, в фильме допущены грубейшие ошибки
«Гравитация»
«Гравитация» | Источник: Alloverpress

В Ессентуках проходит II Фестиваль детского кино «Хрустальный Источникъ» под руководством заслуженного артиста РФ Эвклида Кюрдзидиса. Почетным гостем киносмотра, проводимого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стал Герой России, военный летчик, космонавт Федор Юрчихин. В беседе с aif.ru 65-летний космонавт высказался о нашумевшем голливудском фантастическом триллере «Гравитация», снятом в 2013 году режиссером Альфонсо Куароном. Фильм получил 7 статуэток «Оскар». Главные роли в нем сыграли Сандра Буллок и Джордж Клуни.

Напомним, по сюжету двое астронавтов пытаются выжить в открытом космосе. Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в свою первую космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого этот полет — последний перед отставкой. Но во время, казалось бы, рутинной работы за бортом случается катастрофа. Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни; они находятся в связке друг с другом, и все, что они могут, — это двигаться по орбите в абсолютно черном пространстве без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение.

По мнению Федора Николаевича, который нередко выступал консультантом на съемках лент о космосе, любой фильм имеет право на художественный вымысел, если надо вызвать эмоции у зрителя. Но при этом откровенные технические ляпы, говорит космонавт, полностью портят впечатление о фильме.

«Есть хорошие фильмы о космосе, есть средние, есть плохие, есть очень плохие. А есть те, которые получили 7 “Оскаров”, — рассказал Юрчихин, комментируя в беседе с aif.ru сюжет фильма “Гравитация”. — Потому что хуже некуда. Более бредового творения о полете в космос я не видел».

В фильме присутствуют ляп на ляпе, говорит Юрчихин. Например, героиня Сандры Буллок готовится к полету в космос всего в течение 6 месяцев, в то время как настоящие космонавты годами ведут подготовку, чтобы выйти в открытый космос.

Также герои знакомятся уже на корабле, что тоже бред, так как в жизни космонавты долгое время на Земле учатся работе в команде на космическом корабле.

«Если бы надо было сочинить продолжение “Гравитации”, я бы за 5 минут написал его, — в шутку говорит Федор Юрчихин. — Героиня Сандры Буллок катапультируется и приземляется на воду. А оттуда выныривает гигантский крокодил, в котором угадываются черты Клуни. И выясняется, что герой Клуни — это продукт другой, внеземной цивилизации. Такой бред стал бы достойным продолжением первой истории».

Ранее Пересильд заявила о своей уникальности после полета в космос.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Джордж Клуни
George Clooney
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Гравитация
Альфонсо Куарон
Alfonso Cuarón
Новые трейлеры
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»
Любовь зла
Трейлер
Кадр из фильма «Платформа 2»
Платформа 2
Тизер (исп., англ.суб.)
Кадр из фильма «Время жить»
Время жить
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Красный шелк»
Красный шелк
Трейлер
Разделение
Разделение
Тизер (2 сезон, англ.)
Кадр из сериала «Трудная»
Трудная
Тизер
Кадр из сериала «Академия Амбрелла» (4 сезон)
Академия «Амбрелла»
Трейлер (4 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Вера»
Вера
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь