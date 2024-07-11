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11 июля 2024, новость

Умерла звезда «Сияния» Шелли Дювалл

Актрисе было 75 лет

Американская актриса Шелли Дювалл умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Дювалл умерла во сне от осложнений, вызванных диабетом, в своем доме в Бланко, штат Техас.

«Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна», — сказал ее партнер Дэн Гилрой.

Дювалл была наиболее известна по участию в фильмах «Нэшвилл» (1975), «Три женщины» (1977), «Энни Холл» (1977), «Сияние» (1980), «Попай» (1980), «Бандиты во времени» (1981) и «Портрет леди» (1996). Дювалл номинировалась на премию BAFTA (1978) и «Эмми» (1988, 1992), также она получала приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале (1977).

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