Умерла звезда «Сияния» Шелли Дювалл

Американская актриса Шелли Дювалл умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Дювалл умерла во сне от осложнений, вызванных диабетом, в своем доме в Бланко, штат Техас.

«Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна», — сказал ее партнер Дэн Гилрой.