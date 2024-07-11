46-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото с глубоким декольте

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее соцсетях.

<div id="vk_post_-122141110_31242"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31242", -122141110, 31242, 'wuupBqwtIZx15N542Kiy7df-cAQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенном снимке 46-летняя звезда сериала «Хэппи-энд» позировала сидя в поле перед камерой. Так, она надела широкополую шляпу с черной полосой и белую блузку с вышивкой и обнажающим часть груди вырезом. Артистка дополнила образ длинными бусами.

При этом знаменитость отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.