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11 июля 2024, новость

46-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото с глубоким декольте

Актриса позировала в поле

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенном снимке 46-летняя звезда сериала «Хэппи-энд» позировала сидя в поле перед камерой. Так, она надела широкополую шляпу с черной полосой и белую блузку с вышивкой и обнажающим часть груди вырезом. Артистка дополнила образ длинными бусами.

При этом знаменитость отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее 39-летняя российская актриса Юлия Пересильд показала естественную внешность и раскрыла секреты красоты.

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