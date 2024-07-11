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11 июля 2024, новость

52-летний Джаред Лето пришел в ресторан в пижаме и был раскритикован

Пользователи сети назвали актера «грустным и отчаявшимся»

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето вышел в свет в домашней одежде и был раскритикован в сети. Соответствующий материал и комментарии появились в Daily Mail.

Отмечается, что вокалист группы 30 Seconds to Mars посетил ресторан Le Club 55 в Сент-Тропе, Франция. Папарацци сняли его в красной шелковой пижаме с изображениями тигров, которая включала в себя кофту с длинными рукавами и глубоким вырезом на груди и зауженные книзу брюки.

В то же время артист распустил волосы и надел ожерелье на шею, а также примерил синие шлепанцы и солнцезащитные очки с коричневыми линзами. Читатели издания оценили внешний вид звезды под публикацией.

«Этот образ подошел бы ему 30 лет назад. Сейчас же он выглядит грустным и отчаявшимся», «Жуткие флюиды», «Он вызывает у меня бесконечные мурашки», «Такое можно увидеть в цирке», «Всегда выглядит нелепо», — отметили юзеры.

В июне Джаред Лето посетил показ Vogue World в Париже в трусах, и его также раскритиковали в сети.

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