Дава представил фильм, в котором сыграл мужа Равшаны Курковой

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Давид Манукян, более известный как Дава, презентовал новый фильм «Не одна дома», премьера которого состоялась в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Блогер сыграл в картине занятого бизнесмена, мужа и отца пятиклассницы.

«Для нас было важно сделать не просто комедию, на которую можно прийти поулыбаться и посмеяться. Получился социальный проект с целью напомнить людям о важных семейных ценностях, взаимопонимании между родителями и детьми. Любовь, дружба — это очень важно в наше время», — отметил актер.

Вместе с Давой и режиссером Василием Свиридовым фильм представила Милана Хаметова, которая сыграла дочь блогера. Премьеру также посетили Стас Костюшкин, Елена Сажина (Helen Yes), Анастасия Князева, Андрей Глазунов, Вероника Перс, Алиса Буслова и многие другие.

В центре сюжета — пятиклассница Маша Хаметова (Милана Хаметова), которая чувствует себя одинокой, так как родители всегда заняты на работе. С началом каникул они обещали ей весело провести время вместе, но не сдержали свое слово.

Мама (Равшана Куркова) уезжает в срочную командировку, а папа (Давид Манукян) работает над важным проектом. Чтобы Маша не осталась дома одна, мама нанимает для нее няню через модный сервис. Но девочка сразу поняла, что у женщины недобрые намерения. Маша решает ее проучить, используя гаджеты и даже нейросеть, и показывает, кто в умном доме хозяин.