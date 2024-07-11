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11 июля 2024, новость

Мэттью Макконахи напугал поклонников фото с опухшим лицом

Голливудский актер сообщил, что его покусали пчелы

Мэттью Макконахи опубликовал в соцсетях новое фото, которое обеспокоило его поклонников. Пользователи сети с трудом узнали голливудского актера.

Во время загрузки произошла ошибка.

На снимке Макконахи запечатлен с опухшим лицом и заплывшим глазом. При этом он радостно улыбался.

«Пчелиная волна», — лаконично подписал фото звезда фильма «Свадебный переполох», намекнув, что его покусали пчелы.

Некоторые поклонники начали переживать за актера, пожелали ему выздоровления, но отметили, что даже в таком виде он красив.

«Знаешь, даже с таким заплывшим глазом ты все равно прекрасен», «С тобой все в порядке?», «Он все равно лучше выглядит, чем я», «Пчелы приняли тебя за цветок?», «О боже, желаю тебе скорейшего выздоровления».

Впрочем, многие уверены, что Макконахи не пострадал, а просто показал себя в гриме. Как известно, он сейчас снимается в фильме «Соперники Амзиа Кинга», а в прошлом году его видели на съемочной площадке в костюме пасечника. Тогда же он нес коробки с надписью: «Свежий мед».

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