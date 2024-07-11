Мэттью Макконахи напугал поклонников фото с опухшим лицом

Мэттью Макконахи опубликовал в соцсетях новое фото, которое обеспокоило его поклонников. Пользователи сети с трудом узнали голливудского актера.

<div id="vk_post_-122141110_31241"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31241", -122141110, 31241, 'izbJyWYvQF_HDG8DXydgtaQmNi8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На снимке Макконахи запечатлен с опухшим лицом и заплывшим глазом. При этом он радостно улыбался.

«Пчелиная волна», — лаконично подписал фото звезда фильма «Свадебный переполох», намекнув, что его покусали пчелы.

Некоторые поклонники начали переживать за актера, пожелали ему выздоровления, но отметили, что даже в таком виде он красив.

«Знаешь, даже с таким заплывшим глазом ты все равно прекрасен», «С тобой все в порядке?», «Он все равно лучше выглядит, чем я», «Пчелы приняли тебя за цветок?», «О боже, желаю тебе скорейшего выздоровления».