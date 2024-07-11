Мэттью Макконахи напугал поклонников фото с опухшим лицом

Мэттью Макконахи опубликовал в соцсетях новое фото, которое обеспокоило его поклонников. Пользователи сети с трудом узнали голливудского актера.
На снимке Макконахи запечатлен с опухшим лицом и заплывшим глазом. При этом он радостно улыбался.
«Пчелиная волна», — лаконично подписал фото звезда фильма «Свадебный переполох», намекнув, что его покусали пчелы.
Некоторые поклонники начали переживать за актера, пожелали ему выздоровления, но отметили, что даже в таком виде он красив.
«Знаешь, даже с таким заплывшим глазом ты все равно прекрасен», «С тобой все в порядке?», «Он все равно лучше выглядит, чем я», «Пчелы приняли тебя за цветок?», «О боже, желаю тебе скорейшего выздоровления».
Впрочем, многие уверены, что Макконахи не пострадал, а просто показал себя в гриме. Как известно, он сейчас снимается в фильме «Соперники Амзиа Кинга», а в прошлом году его видели на съемочной площадке в костюме пасечника. Тогда же он нес коробки с надписью: «Свежий мед».