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11 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: завораживающе красивая мелодрама-головоломка

Путешествуем по прекрасному прошлому и тревожному будущему вместе с героями интригующей мелодрамы «Предчувствие»

Действие картины «Предчувствие» берет начало в 2044 году. Габриэль — обычная девушка, которая никак не может устроиться на работу. Все дело в том, что она слишком эмоциональна — а в мире будущего эмоции считаются угрозой для общества.

Единственная надежда Габриэль наладить свою жизнь — это «очистить» свою ДНК с помощью специального аппарата с искусственным интеллектом. Устройство отправляет Габриэль в путешествие по ее прошлым жизням, после чего все ее эмоции и чувства, которые эти воспоминания навевают, будут стерты.

Вместе с героиней Леи Сейду мы переносимся в 1910 год, в Париж накануне катастрофического наводнения, когда Габриэль была знаменитой пианисткой. Затем наблюдаем, как девушка пытается пробиться к славе в Лос-Анджелесе 2014-го. В каждой из своих жизней героиня встречается с обаятельным Луи (Джордж Маккэй). И каждый раз ее неотвратимо преследует необъяснимое предчувствие беды.

Вдохновленная рассказом Генри Джеймса «Зверь в чаще», лента Бертрана Бонелло соединяет любовную драму с научной фантастикой и размышлениями о страхах и тревогах, с которыми небеспочвенно сталкивается человек ИИ-эры, все сильнее напоминающей сюжеты «Черного зеркала».

Предчувствие
2023/Франция18+драмамелодрамафантастика
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