Звезда «Ворониных» похвасталась стройной фигурой в купальнике

Екатерина Волкова вместе с семьей — 13-летней дочерью Елизаветой и мужем Андреем Карповым — недавно отдыхала в турецком Белеке. Актриса активно делилась с поклонниками пляжными кадрами.

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На одном из них звезда сериала «Воронины» запечатлена в раздельном черно-белом купальнике. Волкова показала стройную фигуру и свой идеальный пресс. Поклонники отметили, что она в идеальной форме.

«Шикарная фигура!!! Шикарная вы», «Екатерина, вы красавица. Шикарно выглядите всегда!!! Фигура у вас просто огонь», «Пример того, что женская красота не знает границ», «Какая же фигура».

Актриса призналась, что в отпуск предпочитает уезжать на море, чтобы отдохнуть от привычных дел. Она отметила, что любит менять обстановку еще с детства.

«Мне с наступлением сезона, как бы это парадоксально ни звучало, еще больше хочется куда-нибудь уехать. Разгрузиться, сменить картинку в голове и в реальности, получить заряд легкости, жизнелюбия и сил. Кроватку за тобой застелили, вкусной едой накормили, досуг предложили — полная свобода от забот, звонков, макияжа и одежды…» — писала Волкова.