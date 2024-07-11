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11 июля 2024, новость

Звезда «Ворониных» похвасталась стройной фигурой в купальнике

Екатерина Волкова недавно отдыхала на турецком курорте

Екатерина Волкова вместе с семьей — 13-летней дочерью Елизаветой и мужем Андреем Карповым — недавно отдыхала в турецком Белеке. Актриса активно делилась с поклонниками пляжными кадрами.

Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из них звезда сериала «Воронины» запечатлена в раздельном черно-белом купальнике. Волкова показала стройную фигуру и свой идеальный пресс. Поклонники отметили, что она в идеальной форме.

«Шикарная фигура!!! Шикарная вы», «Екатерина, вы красавица. Шикарно выглядите всегда!!! Фигура у вас просто огонь», «Пример того, что женская красота не знает границ», «Какая же фигура».

Актриса призналась, что в отпуск предпочитает уезжать на море, чтобы отдохнуть от привычных дел. Она отметила, что любит менять обстановку еще с детства.

«Мне с наступлением сезона, как бы это парадоксально ни звучало, еще больше хочется куда-нибудь уехать. Разгрузиться, сменить картинку в голове и в реальности, получить заряд легкости, жизнелюбия и сил. Кроватку за тобой застелили, вкусной едой накормили, досуг предложили — полная свобода от забот, звонков, макияжа и одежды…» — писала Волкова.

На днях она вернулась домой и уже приступила к работе. Сейчас актриса задействована в съемках сериала «Костя — Вера», продолжении сериала «Воронины».

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