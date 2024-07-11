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11 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: шпионы в транссибирском экспрессе с Биковичем и Подкаминской

Актеры снялись в приключенческом фильме «Красный шелк»

Появился первый трейлер приключенческого ретро-детектива «Красный шелк» с Милошем Биковичем, Еленой Подкаминской, Глебом Калюжным и Гошей Куценко.

События фильма разворачиваются в 1927 году. В транссибирском экспрессе из Китая в Москву направляются курьеры с секретной документацией. В качестве сопровождающего с ними едет бывший царский агент (Бикович), оказавшийся в Китае после падения Российской империи.

Китайских посыльных в поезде поджидает большая опасность. Под видом простых пассажиров в вагонах скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы. Ради важных документов они готовы на все. Чтобы разобраться с общим врагом, царский агент объединяется с сотрудниками советских спецслужб (Подкаминская и Калюжный).

«Уверен, зрителям будем интересно разгадывать эту историю вместе с главным героем», — поделился Милош Бикович.

Режиссером картины стал Андрей Волгин, снявший «Балканский рубеж». В других ролях заняты Ирина Алферова, Дмитрий Куличков и звезда «Слова пацана» Ярослав Могильников.

Премьера фильма «Красный шелк» состоится 20 февраля 2025 года.

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