Трейлер дня: шпионы в транссибирском экспрессе с Биковичем и Подкаминской

События фильма разворачиваются в 1927 году. В транссибирском экспрессе из Китая в Москву направляются курьеры с секретной документацией. В качестве сопровождающего с ними едет бывший царский агент (Бикович), оказавшийся в Китае после падения Российской империи.

Китайских посыльных в поезде поджидает большая опасность. Под видом простых пассажиров в вагонах скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы. Ради важных документов они готовы на все. Чтобы разобраться с общим врагом, царский агент объединяется с сотрудниками советских спецслужб (Подкаминская и Калюжный).

«Уверен, зрителям будем интересно разгадывать эту историю вместе с главным героем», — поделился Милош Бикович.