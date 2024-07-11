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11 июля 2024, новость

Раиса Рязанова ответила, хватает ли ей пенсии

Звезда фильма «Москва слезам не верит» заявила, что никогда богато не жила
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова | Источник: Legion-Media.ru

Народная артистка РФ Раиса Рязанова, знакомая по ролям Антонины в легендарной картине «Москва слезам не верит», Кати в военной ленте «Фронт в тылу врага», Нины в драме «Инспектор ГАИ», раскрыла размер своей пенсии.

«Пенсия у меня меньше 18 тысяч, — сказала новостному порталу aif.ru Раиса Рязанова. — На пенсию в 18 тысяч, конечно, не проживешь. Поэтому я езжу на фестивали, играю в антрепризах. Самые любимые — “Незамужняя женщина” и “Любовь и голуби”. У меня там замечательные партнеры, все народные и заслуженные: Юрка Чернов, Марина Яковлева, Оля Прокофьева. Одно удовольствие с ними выходить на сцену. Так что я не жалуюсь. Я никогда богато не жила. Бывало, что одно яблоко делила на несколько частей и по кусочку сыну выдавала».

Ранее Татьяна Кирилловна Черняева из «АБВГДейки» раскрыла размер пенсии. До этого певица Вика Цыганова раскритиковала размер своей пенсии.

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