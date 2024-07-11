Раиса Рязанова ответила, хватает ли ей пенсии

«Пенсия у меня меньше 18 тысяч, — сказала новостному порталу aif.ru Раиса Рязанова. — На пенсию в 18 тысяч, конечно, не проживешь. Поэтому я езжу на фестивали, играю в антрепризах. Самые любимые — “Незамужняя женщина” и “Любовь и голуби”. У меня там замечательные партнеры, все народные и заслуженные: Юрка Чернов, Марина Яковлева, Оля Прокофьева. Одно удовольствие с ними выходить на сцену. Так что я не жалуюсь. Я никогда богато не жила. Бывало, что одно яблоко делила на несколько частей и по кусочку сыну выдавала».