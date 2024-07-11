Екатерина Вилкова в день 40-летия опубликовала свое детское фото

Актриса Екатерина Вилкова показала, как выглядела в детстве. Звезда поделилась в личном блоге снимком из семейного архива в день своего рождения.

Знаменитость родилась в Нижнем Новгороде. Она рассказывала, что ее семья жила достаточно бедно: у них были две смежные комнаты в коммунальной квартире без горячей воды. Актриса хотела «вырваться из этой реальности», поэтому начала работать еще во время учебы. Звезда была студенткой Нижегородского театрального училища, позже она уехала в Москву и в 2006 году окончила школу-студию МХАТ.