Екатерина Вилкова в день 40-летия опубликовала свое детское фото

Актриса Екатерина Вилкова показала, как выглядела в детстве. Звезда поделилась в личном блоге снимком из семейного архива в день своего рождения.
«Девчушке-то уже 40. Итог — все когда-то бывает в первый раз», — отшутилась артистка.
Знаменитость родилась в Нижнем Новгороде. Она рассказывала, что ее семья жила достаточно бедно: у них были две смежные комнаты в коммунальной квартире без горячей воды. Актриса хотела «вырваться из этой реальности», поэтому начала работать еще во время учебы. Звезда была студенткой Нижегородского театрального училища, позже она уехала в Москву и в 2006 году окончила школу-студию МХАТ.
В 2011 году Вилкова вышла замуж за звезду сериала «Не родись красивой» Илью Любимова. У супругов двое детей: 12-летняя дочь Павла и 10-летний сын Петр.
Ранее Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой».