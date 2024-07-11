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11 июля 2024, новость

Екатерина Вилкова в день 40-летия опубликовала свое детское фото

Актриса поделилась своим детским снимком

Актриса Екатерина Вилкова показала, как выглядела в детстве. Звезда поделилась в личном блоге снимком из семейного архива в день своего рождения.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Девчушке-то уже 40. Итог — все когда-то бывает в первый раз», — отшутилась артистка.

Знаменитость родилась в Нижнем Новгороде. Она рассказывала, что ее семья жила достаточно бедно: у них были две смежные комнаты в коммунальной квартире без горячей воды. Актриса хотела «вырваться из этой реальности», поэтому начала работать еще во время учебы. Звезда была студенткой Нижегородского театрального училища, позже она уехала в Москву и в 2006 году окончила школу-студию МХАТ.

В 2011 году Вилкова вышла замуж за звезду сериала «Не родись красивой» Илью Любимова.  У супругов двое детей: 12-летняя дочь Павла и 10-летний сын Петр.

Ранее Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой».

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