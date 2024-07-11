Дженнифер Лопез намерена присвоить себе половину состояния Бена Аффлека

По информации издания Radar, певица хочет получить половину состояния актера при разводе. Инсайдер сообщает, что во время отношений Дженнифер брала на себя большую часть расходов и теперь намерена вернуть то, что ей причитается.

«Один из малоизвестных фактов заключается в том, что Дженнифер оплачивала большую часть их супружеских расходов. И теперь она чувствует, что он ей должен. Она суммирует счета за частные самолеты, которые она оплачивала сама, отели и питание, одежду, кофе, бензин. Высокая стоимость жизни была оплачена за ее счет. Она также внесла львиную долю за тот особняк за 60 миллионов долларов, который они купили. Бен “отнял” у нее много денег, по крайней мере, так она говорит», — поделился с изданием анонимный источник.