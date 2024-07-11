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11 июля 2024, новость

Раскрыты подробности отношений Брэда Питта и Инес де Рамон

Источник из окружения актера назвал их «больше, чем просто свиданиями»
Брэд Питт и Инес де Рамон
Брэд Питт и Инес де Рамон | Источник: Legion-Media.ru

В минувшее воскресенье Брэд Питт появился на Гран-при Великобритании «Формулы-1» со своей возлюбленной — Инес де Рамон. Пара прибыла в Нортгемптон, держась за руки.

По словам инсайдера, актер счастлив со своей новой избранницей. «Это больше серьезные отношения, чем просто свидания. Брэду в ней очень многое нравится. Она ему отлично подходит», — заявил инсайдер.

Брэд Питт взял Инес с собой на автодром Сильверстоун, где снимался в сценах для фильма «Формула-1».

«Брэд получает удовольствие от съемок. Он любит проводить время в Европе. Он снимал в Англии 4 июля, и Инес была с ним», — сообщил источник.

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