Раскрыты подробности отношений Брэда Питта и Инес де Рамон

Брэд Питт и Инес де Рамон | Источник: Legion-Media.ru

В минувшее воскресенье Брэд Питт появился на Гран-при Великобритании «Формулы-1» со своей возлюбленной — Инес де Рамон. Пара прибыла в Нортгемптон, держась за руки.

По словам инсайдера, актер счастлив со своей новой избранницей. «Это больше серьезные отношения, чем просто свидания. Брэду в ней очень многое нравится. Она ему отлично подходит», — заявил инсайдер.

Брэд Питт взял Инес с собой на автодром Сильверстоун, где снимался в сценах для фильма «Формула-1».