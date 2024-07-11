Раскрыты подробности отношений Брэда Питта и Инес де Рамон

В минувшее воскресенье Брэд Питт появился на Гран-при Великобритании «Формулы-1» со своей возлюбленной — Инес де Рамон. Пара прибыла в Нортгемптон, держась за руки.
По словам инсайдера, актер счастлив со своей новой избранницей. «Это больше серьезные отношения, чем просто свидания. Брэду в ней очень многое нравится. Она ему отлично подходит», — заявил инсайдер.
Брэд Питт взял Инес с собой на автодром Сильверстоун, где снимался в сценах для фильма «Формула-1».
«Брэд получает удовольствие от съемок. Он любит проводить время в Европе. Он снимал в Англии 4 июля, и Инес была с ним», — сообщил источник.