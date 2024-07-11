Легендарный костюм принцессы Леи и молот Тора выставлены на аукционе

Кэрри Фишер в образе принцессы Леи | Источник: Legion-Media.ru

Американский аукцион Heritage с 25 по 26 июля распродаст культовые предметы из голливудских фильмов, включая костюм принцессы Леи и молот Тора. Об этом сообщает Variety.

Голливудский аукцион привлечет внимание киноманов и коллекционеров со всего мира, предоставив возможность приобрести реквизит и произведения искусства из легендарных фильмов и сериалов.

Среди основных экспонатов — корабль Y-wing, который помог молодому Люку Скайуокеру уничтожить «Звезду смерти» в фильме «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда». Цена лота начинается от $300 тыс.

Другим примечательным лотом является металлический костюм принцессы Леи, который она носила на «Звездной жемчужине» в фильме «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая». Этот культовый костюм оценивается в $30 тыс.

Также внимание коллекционеров привлечет финальный постер фильма «Бегущий по лезвию» (1982), цена на который начинается от $30 тыс.

Мьельнир Тора из фильма «Тор 2: Царство тьмы» — еще один знаковый предмет, выставленный на аукционе. Его начальная цена составляет $17,5 тыс. Также можно будет приобрести шлем Дина Джарина из «Мандалорца», начальная ставка на него составляет $20 тыс.

Первый сценарий Стэнли Кубрика и Артура Ч. Кларка к фильму «2001 год: Космическая одиссея» выставлен на продажу с начальной ставкой $10 тыс.