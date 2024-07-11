Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
11 июля 2024, новость

Мэрил Стрип опубликовала пост о возвращении Миранды Пристли

Актриса намекнула на свое участие в сиквеле «Дьявол носит "Prada"»

Голливудская актриса Мэрил Стрип намекнула на возвращение в сиквел комедии «Дьявол носит "Prada"». Соответствующий пост она опубликовала в соцсети.

Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит 'Prada'»
Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит "Prada"»

Звезда поделилась кадром из фильма с собой в главной роли. «Миранда вернется», — подписала она снимок.

Ранее стало известно, что сценарист Алин Брош Маккенна начала работу над продолжением «Дьявол носит Prada». Продюсированием сиквела популярной картины занимается Венди Файнерман, также работавшая над оригиналом. Студия Disney, занимающаяся съемками, на данный момент не дала официальных комментариев.

Комедийная драма «Дьявол носит Prada» режиссера Дэвида Френкеля была снята по одноименной книге Лорен Вайсбергер. Картина посвящена девушке Энди, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов под руководством Миранды Пристли. Фильм был дважды номинирован на «Оскар», исполнительница главной роли Мэрил Стрип получила «Золотой глобус».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мэрил Стрип
Meryl Streep
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит «Prada»
Новые трейлеры
Разделение
Разделение
Тизер (2 сезон, англ.)
Кадр из сериала «Трудная»
Трудная
Тизер
Кадр из сериала «Академия Амбрелла» (4 сезон)
Академия «Амбрелла»
Трейлер (4 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Вера»
Вера
Трейлер
Кадр из сериала «Бандиты во времени» (1 сезон)
Бандиты во времени
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Гладиатор 2»
Гладиатор 2
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Братья»
Братья
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Еретик»
Еретик
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь