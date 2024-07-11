Мэрил Стрип опубликовала пост о возвращении Миранды Пристли

Голливудская актриса Мэрил Стрип намекнула на возвращение в сиквел комедии «Дьявол носит "Prada"». Соответствующий пост она опубликовала в соцсети.

Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит "Prada"»

Звезда поделилась кадром из фильма с собой в главной роли. «Миранда вернется», — подписала она снимок.

Ранее стало известно, что сценарист Алин Брош Маккенна начала работу над продолжением «Дьявол носит Prada». Продюсированием сиквела популярной картины занимается Венди Файнерман, также работавшая над оригиналом. Студия Disney, занимающаяся съемками, на данный момент не дала официальных комментариев.