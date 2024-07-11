Джордж Клуни призвал Байдена покинуть предвыборную гонку

Джордж Клуни | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Джордж Клуни призвал главу Белого дома Джо Байдена покинуть предвыборную гонку. Об этом он высказался в колонке для The New York Times.

Артист отметил, что поддерживает Демократическую партию США, но с Байденом у демократов мало шансов выиграть президентские выборы. Кроме того, Клуни усомнился, что в случае победы Байдена демократы смогут оказаться в большинстве в Конгрессе.

«Это не только мое мнение, оно совпадает с мнением каждого сенатора, конгрессмена и губернатора, с которыми я говорил в частном порядке. Каждый из них считает так, вне зависимости от произносимого публично», — подчеркнул актер.