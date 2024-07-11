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11 июля 2024, новость

Джордж Клуни призвал Байдена покинуть предвыборную гонку

Актер заявил, что Джо Байден должен выйти из президентской гонки
Джордж Клуни
Джордж Клуни | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Джордж Клуни призвал главу Белого дома Джо Байдена покинуть предвыборную гонку. Об этом он высказался в колонке для The New York Times.

Артист отметил, что поддерживает Демократическую партию США, но с Байденом у демократов мало шансов выиграть президентские выборы. Кроме того, Клуни усомнился, что в случае победы Байдена демократы смогут оказаться в большинстве в Конгрессе.

«Это не только мое мнение, оно совпадает с мнением каждого сенатора, конгрессмена и губернатора, с которыми я говорил в частном порядке. Каждый из них считает так, вне зависимости от произносимого публично», — подчеркнул актер.

Ранее с аналогичным предложением для лидера США выступил сенатор-демократ от американского штата Вермонт Питер Уэлч. Он назвал выступление Байдена на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом «катастрофическим».

Ранее Клуни вспомнил, как Джонни Депп отказался сниматься в «Друзьях Оушена».

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