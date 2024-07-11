Актриса Екатерина Шпица показала фигуру в бикини

Российская актриса Екатерина Шпица поделилась видео с отдыха на море. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость показала фигуру в розовом бикини с пестрым принтом, повернувшись к камере спиной. При этом можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

«Целый день сегодня вспоминаю море. Помахала ему ручкой, но ненадолго: мне повезло этим летом сниматься в Сочи, так что я еще вернусь!» — подписала звезда ролик.