Умер актер Бенджи Грегори

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Американский актер Бенджи Грегори, сыгравший роль Брайана в сериале «Альф» (ALF, 1986−1990), умер на 47-м году жизни. Об этом в среду сообщил портал TMZ со ссылкой на сестру актера.
По ее словам, Грегори был найден мертвым в своем автомобиле на парковке в городе Пеория (штат Аризона) 13 июня. Она также сообщила, что актер в последнее время страдал депрессией и нарушениями сна, из-за которых не мог уснуть в течение нескольких дней.
Судебно-медицинская экспертиза еще не установила причину смерти актера, но его близкие считают, что он умер от теплового удара, когда уснул в машине. Вместе с ним была найдена мертвой его собака.
Бенджи Грегори сыграл в сериалах «Альф», «Команда “А”»(The A-Team, 1983−1987), «Удивительные истории» (Amazing Stories, 1985−1987), «Сумеречная зона» (The Twilight Zone, 1985−1989) и «Щенячьи истории» (Pound Puppies, 1986−1988).