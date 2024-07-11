Умер актер Бенджи Грегори

Бенджи Грегори в сериале «Альф» | Источник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Американский актер Бенджи Грегори, сыгравший роль Брайана в сериале «Альф» (ALF, 1986−1990), умер на 47-м году жизни. Об этом в среду сообщил портал TMZ со ссылкой на сестру актера.

По ее словам, Грегори был найден мертвым в своем автомобиле на парковке в городе Пеория (штат Аризона) 13 июня. Она также сообщила, что актер в последнее время страдал депрессией и нарушениями сна, из-за которых не мог уснуть в течение нескольких дней.