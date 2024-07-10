Виктория Боня заявила о гениальности Кологривого

Боня призналась, что единственный, кого она отметила в сериале « Слово пацана. Кровь на асфальте », — это Кологривый. Она назвала гениальной его актерскую игру в проекте. По словам блогерши, персонаж Кологривого, Кащей, очень сильно ее бесил и раздражал.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.