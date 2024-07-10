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10 июля 2024, новость

Объявлен состав жюри основного конкурса 81-го Венецианского кинофестиваля

Ранее стало известно, что возглавит его актриса Изабель Юппер
Изабель Юппер
Изабель Юппер | Источник: Legion-Media.ru

Организаторы 81-го Венецианского кинофестиваля представили жюри основного конкурса. Список опубликован на сайте смотра, который пройдет в 2024 году с 28 августа по 7 сентября.

Обладателей «Золотого льва» в этот раз выберут девять человек, включая актрису Изабель Юппер, которая возглавляет жюри. Также в него вошли американский режиссер Джеймс ГрэйК звездам», «Время Армагеддона»), обладатель «Серебряного льва» за фильм «Маленькая Одесса» (1994); британский режиссер Эндрю Хэй («Уик-энд», «Мы всем чужие»).

Его фильм «Положитесь на Пита» участвовал в смотре в 2017 году. Польский режиссер Агнешка ХолландГарет Джонс», «В темноте»), чья черно-белая драма «Зеленая граница» о миграционном кризисе на белорусско-польской границе получила специальный приз жюри на фестивале в 2023 году.

В марте этого года Холланд покинула пост президента совета Европейской киноакадемии, который занимала с 2020 года. Она решила подать в отставку, чтобы сосредоточиться на работе над новыми фильмами. На ее место избрали актрису Жюльет Бинош.

Также в жюри вошли бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо («Водолей», «Соседние звуки»), чей фильм «Бакурау» взял приз жюри Каннского кинофестиваля в 2019 году; мавританский постановщик Абдеррахман Сиссако («Черный чай») — его картины «В ожидании счастья» (2002) и «Тимбукту» (2014) забрали несколько призов Каннского кинофестиваля, а «Тимбукту» получил еще и семь премий «Сезар» и был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Вместе с ними победителей определят итальянский режиссер Джузеппе ТорнатореНовый кинотеатр «Парадизо», «Легенда о пианисте», «Малена»), обладатель «Оскара», Гран-при жюри Каннского фестиваля, двух наград Венецианского фестиваля и приза Московского международного кинофестиваля.

Также немецкий режиссер Юлия фон Хайнц, ее фильм «А завтра весь мир» — двукратный номинант Венецианского фестиваля; и, наконец, китайская актриса Чжан Цзыи, наиболее известная по фильмам «Мемуары гейши», «Дом летающих кинжалов» и «Дорога домой».

Ранее стало известно, что комедийный фильм ужасов «Битлджус Битлджус» Тима Бертона (сиквел его же картины 1988 года) откроет Венецианский кинофестиваль в этом году. Директор смотра Альберто Барбера заявил, что «Битлджус Битлджус» знаменует долгожданное возвращение одного из самых культовых персонажей в фильмографии Бертона, а также подтверждает мастерство и талант режиссера.

В международный прокат фильм выйдет 4 сентября. Полный состав фильмов — участников 81-го Венецианского кинофестиваля будет объявлен 23 июля.

Также ранее сообщал, что трехкратная номинантка на премию «Оскар» Сигурни Уивер получит почетного «Золотого льва» за «выдающиеся достижения». Альберто Барбера подчеркнул, что у актрисы ее уровня мало соперниц и она создала уникальный образ героини, которая ничем не уступает мужчинам, преобладающим в жанре боевика.

Также он напомнил, что актриса завоевала любовь зрителей благодаря фильму «Чужой» Ридли Скотта, став знаковой фигурой 1980-х годов.

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