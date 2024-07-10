Объявлен состав жюри основного конкурса 81-го Венецианского кинофестиваля

Изабель Юппер | Источник: Legion-Media.ru

Организаторы 81-го Венецианского кинофестиваля представили жюри основного конкурса. Список опубликован на сайте смотра, который пройдет в 2024 году с 28 августа по 7 сентября.

В марте этого года Холланд покинула пост президента совета Европейской киноакадемии, который занимала с 2020 года. Она решила подать в отставку, чтобы сосредоточиться на работе над новыми фильмами. На ее место избрали актрису Жюльет Бинош.

Также в жюри вошли бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо («Водолей», «Соседние звуки»), чей фильм «Бакурау» взял приз жюри Каннского кинофестиваля в 2019 году; мавританский постановщик Абдеррахман Сиссако («Черный чай») — его картины «В ожидании счастья» (2002) и «Тимбукту» (2014) забрали несколько призов Каннского кинофестиваля, а «Тимбукту» получил еще и семь премий «Сезар» и был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Вместе с ними победителей определят итальянский режиссер Джузеппе Торнаторе («Новый кинотеатр «Парадизо», «Легенда о пианисте», «Малена»), обладатель «Оскара», Гран-при жюри Каннского фестиваля, двух наград Венецианского фестиваля и приза Московского международного кинофестиваля.

Ранее стало известно, что комедийный фильм ужасов «Битлджус Битлджус» Тима Бертона (сиквел его же картины 1988 года) откроет Венецианский кинофестиваль в этом году. Директор смотра Альберто Барбера заявил, что «Битлджус Битлджус» знаменует долгожданное возвращение одного из самых культовых персонажей в фильмографии Бертона, а также подтверждает мастерство и талант режиссера.

В международный прокат фильм выйдет 4 сентября. Полный состав фильмов — участников 81-го Венецианского кинофестиваля будет объявлен 23 июля.

Также ранее сообщал, что трехкратная номинантка на премию «Оскар» Сигурни Уивер получит почетного «Золотого льва» за «выдающиеся достижения». Альберто Барбера подчеркнул, что у актрисы ее уровня мало соперниц и она создала уникальный образ героини, которая ничем не уступает мужчинам, преобладающим в жанре боевика.