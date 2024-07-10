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10 июля 2024, фоторепортажСъемки

Молодой и пожилой Цыганов на съемках «Бати 2»: новые кадры

Актер играет Деда в продолжении ностальгической комедии
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Завершилась кино-экспедиция съемочной группы «Батя 2. Дед» в старинное село Кын Пермского края. Вместе с Евгением Цыгановым и другими актерами были сняты эпизоды из 1940-х годов и сцены из жизни маленького Макса в деревне у Деда.

В продолжении кинохита «Батя» Максим (Стас Старовойтов) и Ира (Надежда Михалкова) отправляются за сыном Димой, сбежавшим в деревню к дедушке. Во время пути Макс вспоминает, как сам проводил время со своим Дедом.

В сиквеле Цыганов играет Деда, к которому маленький Максим (Андрей Андреев) приезжает на каникулы. Картина охватывает три эпохи: наше время, 1990-е и 1940-е годы, поэтому актер предстает сразу в нескольких возрастах.

Двухнедельный процесс съемок в селе Кын сопровождали дожди и палящее солнце. Но «мы справились со всем, и результат нас уже очень радует, — рассказывает Алексей Литвиненко, соавтор сценария и креативный продюсер фильма.

«Огромное удовольствие наблюдать за тандемом Жени [Цыганова] и Андрея [Андреева], они классно сработались. Многие сцены мы снимали с двух-трех дублей!» — добавил Литвиненко. 

За время экспедиции в Кын на местном железнодорожном вокзале была снята и самая массовая сцена картины. Специально для нее Свердловская железная дорога предоставила поезд времен Великой Отечественной войны, восстановленный до рабочего состояния.

Фильм «Батя 2. Дед» выйдет на экраны в 2025 году.

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