Яне Кошкиной сделали срочную операцию

Яна Кошкина (фото: соцсети)

Актриса Яна Кошкина сообщила в соцсетях, что ей сделали срочную операцию.

Кошкина не уточнила, почему ей понадобилось хирургическое вмешательство. Сама операция прошла 7 июля. Артистка призналась, что должна была быть в этот день на съемках, однако ее госпитализировали в городскую больницу №9 в Санкт-Петербурге.

На данный момент Кошкину уже выписали. Она поблагодарила заведующую отделения, главврача, анестезиологов, медсестер и других сотрудников учреждения за профессионализм и заботу.

«Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня! Спасибо вам, мои дорогие подписчики, за вашу любовь. Люблю вас! Всем здоровья!» — написала артистка.

В ноябре 2023 года Super сообщил, что Кошкина вышла замуж за бизнесмена Анатолия Черкасова.

По данным издания, 33-летняя Кошкина сыграла свадьбу с 26-летним предпринимателем 24 октября в загсе «Барвиха Luxury Village». Источник из окружения артистки сообщил, что в прошлом Черкасов вел тусовочный образ жизни и был женат. Издание отметило, что новый муж актрисы любит и коллекционирует дорогие автомобили.