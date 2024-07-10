Эмма Робертс впервые вышла на публику с возлюбленным

Актриса Эмма Робертс впервые появилась на публике со своим бойфрендом Коди Джоном. Об этом сообщает Daily Mail.
Пара приехала на шоу Джимми Киммела. Актриса была одета в черное платье с прозрачными рукавами, а ее бойфренд предпочел зеленые брюки и голубую рубашку. Эмма Робертс и Коди Джон впервые вышли на публику вместе.
О том, что Эмма Робертс состоит в отношениях с Коди Джоном, стало известно в октябре 2022 года, артисты познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения знаменитости, она не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений.
Сыну Эммы Робертс два года, она родила первенца от коллеги Гаррета Хедлунда, а в январе 2022 года стало известно, что звезда рассталась с отцом ребенка. Как сообщали источники, артисты разъехались после непростого периода отношений.
Гаррет Хедлунд и Эмма Робертс старались разделять родительские обязанности, но не выдержали всех испытаний. И после расставания с экс-возлюбленной актера арестовали в состоянии алкогольного опьянения — его задержали за мелкое правонарушение, но за артиста внесли залог, после чего он был освобожден.