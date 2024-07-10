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10 июля 2024, новость

В Госдуме призвали запретить турецкие сериалы в России

Как заявил Виталий Милонов, турецкие проекты — это «неправдивые сказки»
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Запретить турецкие сериалы в России призвал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Милонов назвал популярные в России многосерийные фильмы «полнейшей белибердой», формирующей у зрителей неправильные представления о жизни в Турции. «Все эти пожиратели Наташ… Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры», — возмутился Милонов.

Депутат отметил, что турецкие проекты — это «неправдивые сказки», cоздающие в головах россиянок нереалистичные образы иностранцев. «Пусть показывают, как на самом деле, она поедет туда и ее палкой будут лупить. Детей отнимут и выгонят, если она слово против скажет», — заключил он.

Напомним, турецкие романтические сериалы в последние годы имеют большой успех у российских телезрителей. Среди самых нашумевших шоу — «Постучись в мою дверь», «Великолепный век», «Черная любовь» и многие другие.

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