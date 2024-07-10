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10 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: арахнофобный хоррор со звездой «Фуриосы»

Уверены, что не боитесь пауков, да и клаустрофобия – точно не про вас? Проверьте эти утверждения за просмотром австралийского ужастика «Черная вдова. Укус смерти»

Озорная Шарлотта страдает от нехватки родительской любви — все внимание мамы и папы сосредоточено на ее новорожденном младшем брате. Предоставленная самой себе, она развлекается тем, что ползает по вентиляционным трубам своего дома.

Однажды Шарлотта проникает к своей двоюродной бабушке, чтобы стащить у нее коллекционную куклу. Но куда любопытнее оказывается найденный в квартире необычный паук. Странный арахнид с высоким интеллектом получает имя Жало и начинает стремительно расти…

Неудивительно, что хоррор-лента «Черная вдова. Укус смерти» родом из Австралии, где смертоносную живность можно спокойно встретить в любом уголке своего дома. Здесь же родилась и исполнительница главной роли Алила Браун, которую мир теперь знает как маленькую Фуриосу из австралийского блокбастера Джорджа Миллера.

Кроме острых ощущений — особенно для тех, кто неравнодушен к паукам и замкнутым пространствам, — «Черная вдова» предлагает интересное и не чрезмерно пугающее (хотя и довольно кровожадное) упражнение на тему инопланетного вторжения в сочетании с семейной драмой.

Черная вдова. Укус смерти
2024/Австралия18+триллеружасы
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