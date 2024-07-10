Звезду «Белого лотоса» заметили на яхте с возлюбленной ДиКаприо

Звезда сериала «Белый лотос», актер Тео Джеймс снялся с возлюбленной Леонардо ДиКаприо, моделью Витторией Черетти. Об этом сообщает Daily Mail.

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Актера Тео Джеймса и модель Витторию Черетти засняли на яхте в купальниках во время съемки рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. Возлюбленная Леонардо ДиКаприо позировала в белом бикини, а Тео Джеймс отжимался над ней и целовал.

Слухи о романе Леонардо ДиКаприо с моделью Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе.