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10 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Толстоганова в новой экранизации «Вам и не снилось»

В фильме «Вера» актриса исполнила роль, сыгранную в 1981 году Лидией Федосеевой-Шукшиной

Появился трейлер драмы о подростковой любви «Вера», основанной на знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Главной героиней новой экранизации стала мать Ромки в исполнении Виктории Толстогановой.

По сюжету, жизнь Веры выстроена вокруг семьи: постоянно болеющего супруга Кости и сына Ромки. Но однажды появляется бывшая любовь Кости — красавица Людмила с дочерью Юлей. Как назло, в эту, казалось бы, ничем не примечательную девочку влюбляется ее обожаемый сын. И Вера принимает все меры, чтобы разлучить современных Ромео и Джульетту.

«“Вера” создавалась не как ремейк легендарного фильма, а как совершенно новое авторское кино по мотивам литературного источника — не менее легендарной повести. Внимательный зритель найдет и различия, и важные связующие нити между нашим фильмом, повестью и первой экранизацией», — рассказала Лика Бланк, генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького.

Влюбленных подростков Ромку и Юльку сыграли Тимофей Тимков и Полина Меркурьева. Роль матери Юльки исполнила Ольга Сутулова, а мужем Веры стал Алексей Розин. В бабушку Ромки, к которой мальчика отправили, чтобы разорвать его отношения с Юлей, перевоплотилась Ольга Лапшина. В картине также появляется Наталья Бочкарева в образе мамы одноклассницы Ромы и Юли.

Режиссером ленты выступила Ирина Волкова. Композитором стал Алексей Рыбников, написавший музыку и для экранизации 1981 года.

В широкий прокат фильм «Вера» выйдет 12 сентября.

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