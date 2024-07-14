Топ-5 мировых киноновинок: от «Гадкого я 4» до олдскульного боевика с Эдди Мерфи

«Гадкий я 4»

Завязавший со злодейством Грю теперь верно служит Антизлодейской Лиге, пока дома его ждет любимая жена Люси, три чудесные дочурки Марго, Эдит и Агнес и… новый младенец — Грю-младший. Но к радостям и хлопотам новоиспеченного папаши прибавляется еще одна забота — на горизонте замаячил враг по имени Максим де Маль со своей преданной подружкой Валентиной.

Четвертая часть одной из самых популярных анимационных франшиз современности в очередной раз дарит удовольствие понаблюдать за безумными приключениями любимых героев. «Гадкий я 4» сохранил присущие предыдущим частям динамичность, душевность и юмор, за который по-прежнему отвечают миньоны: затмевая всех и вся своими умилительными выходками, эти желтые существа неизбежно вызовут приступы смеха у маленьких зрителей.

«Полицейский из Беверли-Хиллз 4: Аксель Фоули»

Вслед за «Плохими парнями» на экранах возрождается еще один знаменитый коп из девяностых: детектив Аксель Фоули в исполнении неподражаемого Эдди Мерфи возвращается на улицы Беверли-Хиллз в четвертой части экшен-комедии. Несмотря на предсказуемую вторичность и сюжетные клише, ностальгией по олдскульным боевикам «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» обеспечить способен.

По просьбе старого друга Аксель Фоули расследует запутанное дело, в котором замешаны наркотики и коррупция в полиции. В процесс вмешивается его дочь Джейн, с которой у героя окончательно испорчены отношения. В суде девушка встает на защиту главного подозреваемого в убийстве полицейского, и ее собственная безопасность оказывается под угрозой.

«Воображаемый друг»

Тем, кого зацепила тема недавних «Воображаемых друзей» с Райаном Рейнольдсом, будет любопытно еще раз заглянуть в мир детства на сломе взросления, визуализированный с потрясающей фантазией, детализацией и красочностью от художников японской анимационной студии Ponoc, подарившей нам «Мэри и ведьмин цветок».

В основу аниме «Воображаемый друг» легла одноименная детская книга британского писателя А. Ф. Гаррольда. Раджер — мальчик, которого никто не видит. Никто, кроме Аманды — именно она придумала Раджера и пережила со своим воображаемым другом множество прекрасных приключений. Но всему хорошему приходит конец, девочка взрослеет и отдаляется от того, кто нуждается в ней больше всего. Так Раджер попадает в фантастический город, где живут такие же покинутые одиночки. Но вскоре герой узнает о существовании охотника за воображаемыми друзьями, и чтобы от него спастись, мальчику необходимо вернуться к Аманде.

«Диван для мамы»

Дэвид отправляется в забытый богом мебельный магазин вместе со своей матерью. У него куча дел, длительный шопинг не входит в его планы, а вот мама, напротив, не собирается никуда уходить. В прямом смысле слова — она ложится на выставочный диван и отказывается вставать. Дэвид пытается понять, что происходит с его пожилой матерью, при этом от его старших брата и сестры помощи не слишком много. Всех их ждет неприятный, но очень нужный искренний разговор с мамой.

«Диван для мамы» — драмеди о сложных семейных отношениях и травмированной психике, о токсичности и утраченной родственной любви и привязанности. 91-летняя Эллен Берстин уверенно держится в центре истории, вызывая жалось и раздражение своей не слишком симпатичной героиней. Юэн МакГрегор убедителен в образе несчастного и тревожного младшего сына, а дополняют отличный каст Рис Иванс и Лара Флинн Бойл, которую давно не было видно в достойных ролях.

«Сгинувшие в ночи»

Когда-то Пьетро и Елена были безумно влюблены. Она переехала к нему в Италию из США, они стали счастливой семьей, родили двоих детей и мечтали превратить старую ферму в отель. Но что-то не сложилось, супруги решили расстаться. А однажды случилась беда. В ту ночь, когда дети ночевали у Пьетро, их похитили с требованием огромного выкупа. В деле замешаны по-настоящему опасные люди. Чтобы раздобыть деньги, Пьетро соглашается на крайне рискованное задание.