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10 июля 2024, новость

Джулию Робертс в новом образе заметили на съемках фильма

Актриса приступила к съемкам в драматическом триллере «После охоты»

Джулия Робертс сообщила, что начала сниматься в новом фильме «После охоты» итальянского режиссера Луки Гуаданьино. В личном блоге актриса также разместила фото со съемочной группой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ну вот и мы!» — подписала кадр голливудская звезда.

Папарацци успели заснять Робертс во время съемок. Она была запечатлена в белых брюках и такого же цвета футболке, поверх которой накинула клетчатый пиджак.

Поклонники также обратили внимание на новый имидж звезды мелодрамы «Красотка». Недавно она перекрасилась в блонд.

В фильме актриса играет профессора колледжа, которая оказывается на личном и профессиональном перепутье. Это происходит, когда ученица героини обвиняет одного из преподавателей в домогательствах.

Профессор решает разобраться во всем, но в ходе расследования всплывает неприятная тайна из ее собственного прошлого.

Помимо Робертс, в картине также снимаются Эндрю Гарфилд, Айо Эдебири, Хлоя Севиньи, Майкл Стулбарг, Лио Мехиэль, Ариян Кассам и Уилл Прайс.

Работа над фильмом «После охоты» началась в марте этого года. Точную дату премьеры создатели пока не называют.

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