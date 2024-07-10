Джулию Робертс в новом образе заметили на съемках фильма

Джулия Робертс сообщила, что начала сниматься в новом фильме «После охоты» итальянского режиссера Луки Гуаданьино. В личном блоге актриса также разместила фото со съемочной группой.
«Ну вот и мы!» — подписала кадр голливудская звезда.
Папарацци успели заснять Робертс во время съемок. Она была запечатлена в белых брюках и такого же цвета футболке, поверх которой накинула клетчатый пиджак.
Поклонники также обратили внимание на новый имидж звезды мелодрамы «Красотка». Недавно она перекрасилась в блонд.
В фильме актриса играет профессора колледжа, которая оказывается на личном и профессиональном перепутье. Это происходит, когда ученица героини обвиняет одного из преподавателей в домогательствах.
Профессор решает разобраться во всем, но в ходе расследования всплывает неприятная тайна из ее собственного прошлого.
Помимо Робертс, в картине также снимаются Эндрю Гарфилд, Айо Эдебири, Хлоя Севиньи, Майкл Стулбарг, Лио Мехиэль, Ариян Кассам и Уилл Прайс.
Работа над фильмом «После охоты» началась в марте этого года. Точную дату премьеры создатели пока не называют.