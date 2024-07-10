Джулию Робертс в новом образе заметили на съемках фильма

Джулия Робертс сообщила, что начала сниматься в новом фильме «После охоты» итальянского режиссера Луки Гуаданьино. В личном блоге актриса также разместила фото со съемочной группой.

<div id="vk_post_-122141110_31227"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31227", -122141110, 31227, 'qMaxCyIRUwpfeU_Km5f0S2JLC90'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ну вот и мы!» — подписала кадр голливудская звезда.

Папарацци успели заснять Робертс во время съемок. Она была запечатлена в белых брюках и такого же цвета футболке, поверх которой накинула клетчатый пиджак.

Поклонники также обратили внимание на новый имидж звезды мелодрамы «Красотка». Недавно она перекрасилась в блонд.

В фильме актриса играет профессора колледжа, которая оказывается на личном и профессиональном перепутье. Это происходит, когда ученица героини обвиняет одного из преподавателей в домогательствах.

Профессор решает разобраться во всем, но в ходе расследования всплывает неприятная тайна из ее собственного прошлого.

Помимо Робертс, в картине также снимаются Эндрю Гарфилд, Айо Эдебири, Хлоя Севиньи, Майкл Стулбарг, Лио Мехиэль, Ариян Кассам и Уилл Прайс.