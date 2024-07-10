Звезда «Эйфории» показала фигуру в купальнике

Американская актриса Сидни Суини поделилась видео с отдыха на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31228"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31228", -122141110, 31228, 'JDNSwxYqRLdY0vxfiB8lQqbb6do'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» записала ролик, в котором показала стройную фигуру в слитном полосатом купальнике. При этом на ней были черные очки люксового бренда Miu Miu, часы, ожерелье в виде тонкой цепи и несколько колец с бриллиантами.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала процесс нанесения солнцезащитного масла на волосы. «Наполняю волосы блеском и здоровьем, куда бы я ни пошла», — подписала она публикацию, которая набрала более миллиона лайков.

В апреле Суини ответила хейтерам на критику размера ее груди.