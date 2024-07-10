Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
10 июля 2024, новость

Звезда «Эйфории» показала фигуру в купальнике

Актриса Сидни Суини опубликовала видео с пляжа

Американская актриса Сидни Суини поделилась видео с отдыха на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» записала ролик, в котором показала стройную фигуру в слитном полосатом купальнике. При этом на ней были черные очки люксового бренда Miu Miu, часы, ожерелье в виде тонкой цепи и несколько колец с бриллиантами.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала процесс нанесения солнцезащитного масла на волосы. «Наполняю волосы блеском и здоровьем, куда бы я ни пошла», — подписала она публикацию, которая набрала более миллиона лайков.

В апреле Суини ответила хейтерам на критику размера ее груди.

Ранее звезду «Эйфории» засняли в бикини на отдыхе.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Сидни Свини
Сидни Суини
Sydney Sweeney
Новые трейлеры
Разделение
Разделение
Тизер (2 сезон, англ.)
Кадр из сериала «Трудная»
Трудная
Тизер
Кадр из сериала «Академия Амбрелла» (4 сезон)
Академия «Амбрелла»
Трейлер (4 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Вера»
Вера
Трейлер
Кадр из сериала «Бандиты во времени» (1 сезон)
Бандиты во времени
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Гладиатор 2»
Гладиатор 2
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Братья»
Братья
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Еретик»
Еретик
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь