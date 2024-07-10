Натали Портман раскрыла отношение к современным стандартам красоты

В разговоре с журналистами знаменитость заявила, что Голливуд все еще устанавливает актрисам определенные критерии, которым они должны соответствовать. По ее словам, красная дорожка стала неким подиумом. «Когда мне было двадцать лет, не было никаких стилистов. Ты носила то, что тебе нравилось, и не было такого давления», — отметила она.