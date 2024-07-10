Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
10 июля 2024, новость

Натали Портман раскрыла отношение к современным стандартам красоты

Актриса заявила, что красная дорожка стала для звезд подиумом
Натали Портман
Натали Портман | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Натали Портман раскрыла свое отношение к современным стандартам красоты. Ее комментарий публикует Grazia.

В разговоре с журналистами знаменитость заявила, что Голливуд все еще устанавливает актрисам определенные критерии, которым они должны соответствовать. По ее словам, красная дорожка стала неким подиумом. «Когда мне было двадцать лет, не было никаких стилистов. Ты носила то, что тебе нравилось, и не было такого давления», — отметила она.

Кроме того, 43-летняя звезда «Черного лебедя» уточнила, что наличие стилиста разрушает индивидуальность. «Когда кто-то выбирает вещи за тебя, самовыражения становится меньше», — высказалась собеседница издания.

В мае прошлого года Портман объяснила тягу к поношенным предметам гардероба. Тогда актриса призналась, что старается покупать только винтажные вещи, поскольку придерживается принципов ответственного потребления.

Ранее Натали Портман засняли на свидании в клубе «Распутин» после развода.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Натали Портман
Natalie Portman
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Трудная»
Трудная
Тизер
Кадр из сериала «Академия Амбрелла» (4 сезон)
Академия «Амбрелла»
Трейлер (4 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Вера»
Вера
Трейлер
Кадр из сериала «Бандиты во времени» (1 сезон)
Бандиты во времени
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Гладиатор 2»
Гладиатор 2
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Братья»
Братья
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Еретик»
Еретик
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Формула-1»
Формула-1
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь