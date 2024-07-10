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10 июля 2024, новость

66-летняя звезда «Основного инстинкта» снялась топлес, создавая картину

Актриса Шэрон Стоун опубликовала фото без бюстгальтера

Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун снялась топлес в процессе написания картины. Актриса позировала возле своей работы и поделилась кадрами в личном блоге.

Шэрон Стоун, фото: соцсети
Шэрон Стоун, фото: соцсети

«Иногда приходится переходить от плавания в бассейне к живописи», — отметила 66-летняя артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост в соцсетях: «Выглядите чертовски хорошо для своего возраста», «Как всегда, шикарна», «Потрясающая», «Вы мое вдохновение», «Королева», «Крутейшая», «Я в 32 года выгляжу хуже, чем вы», «Вы мой кумир, удивительная женщина», «Роскошно выглядите», «Вы невероятная».

Стоун в 2001 году перенесла инсульт, и врачам с трудом удалось ее спасти. Актриса рассказывала, что мало кто верил в ее восстановление после сложной операции. Также с детства звезда «Основного инстинкта» страдает от сахарного диабета и находится на инсулинотерапии. Однако, по словам артистки, проблемы со здоровьем никогда не останавливали ее от занятий спортом. Сейчас Стоун активно практикует пилатес и йогу, а также внимательно следит за питанием и не употребляет алкоголь.

У актрисы трое приемных сыновей: Роэн, Лэрд и Куинн.

Ранее Шэрон Стоун вспомнила, как осталась без $18 млн после инсульта.

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