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10 июля 2024, новость

Николас Кейдж впервые за долгое время вышел на публику с женой

Актеры Николас Кейдж и Рико Сибата вышли на красную дорожку кинопремьеры

Актеры Николас Кейдж и Рико Шибата вместе появились на кинопремьере. Об этом сообщает Just Jared.

Во время загрузки произошла ошибка.

60-летний Николас Кейдж и 29-летняя Рико Шибата появились на премьере фильма «Собиратель душ». Актер был одет в классический костюм и белую рубашку, а его жена — в вязаный кардиган. Волосы она распустила и сделала макияж с красной помадой.

До этого Николас Кейдж и Рико Сибата выходили на публику во время «Оскара». Актер позировал на красной дорожке в черном брючном костюме, белой рубашке и туфлях. Возлюбленная артиста выбрала для мероприятия черное платье-макси с длинным шлейфом, которое было украшено серой структурированной тканью спереди.

Рико Шибата и Николас Кейдж
Рико Шибата и Николас Кейдж | Источник: Legion-Media.ru

Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились в 2019 году во время съемок актера в Токио. Предложение своей невесте голливудский актер сделал в разгар пандемии коронавируса по FaceTime. В феврале 2021 года влюбленные поженились. Звезды не стали устраивать пышное торжество, а провели «очень маленькую церемонию в отеле Wynn в Лас-Вегасе». Спустя год у Николаса Кейджа и Рико Шибаты родилась дочь. Они назвали ее Августа Франческа Коппола Кейдж.

Ранее Николас Кейдж назвал лучшую картину в своей фильмографии.

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