Стоит ли смотреть «Второй акт» – фильм от главного артхаусного режиссера Франции

О чем фильм «Второй акт»
Двое друзей идут по сельской местности в небольшой ресторанчик «Второй акт», где Давиду предстоит встреча с его невестой Флоранс и знакомство с ее отцом. Давид упрашивает своего друга Вилли соблазнить девушку (типичное французское кино, подумает зритель). Внезапно оказывается, что перед нами действительно съемки фильма, а Давид и Вилли — персонажи.
Исполняющие эти роли актеры начинают спорить — в том числе о культуре отмены. У играющих Флоранс и ее отца Гийома тоже завязывается спор. Сцена никак не клеится, пожилой артист злится, что вынужден играть в какой-то чуши (его можно понять, подумает зритель). Две пары встречаются в ресторанчике и споры продолжаются уже квартетом. Периодически они пытаются сыграть очередную сцену фильма, но статист, исполняющий роль официанта, никак не может справиться с волнением и проливает вино.
Зачем смотреть
Артхаусные комедии и драмеди, действие которых происходит на съемочной площадке, а реальность фильма смешивается с тем, что снимают персонажи, не новость. Совсем недавно на ММКФ прогремела лента Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви», которую кто-то из кинокритиков даже обвинял в своего рода мошенничестве (картина выглядит как большая склейка бэкстейджа и дуракаваляния юных артистов). Нельзя не вспомнить и лучшую ленту жанра, классического «Трюкача» Ричарда Раша, где перетекание одной реальности в другую производит совершенно головокружительное впечатление.
«Второй акт» совсем не похож на бэкстейдж — здесь практически отсутствуют проявления внешнего мира, и как будто нет съемочной группы вокруг, редкие появления ее представителей только добавляют ощущения абсурда и дурного сна. Напускная бедность кадра и занудность повествования, гипертрофированная разговорность, бесконечные пререкания героев выглядят так, словно Вуди Аллен образца 1970-х решил снять свой французский фильм, вдохновившись «Скромным обаянием буржуазии». Жанр «фильма в фильме» доведен практически до рекурсии: актеры, играющие актеров, — лишь персонажи какого-то еще кино, которое снимается в пространстве «Второго акта».
Получилось блюдо для искушенной и пресыщенной кинематографом публики с участием модных звезд (Луи Гаррель, Леа Сейду, Венсан Линдон, Рафаэль Кенар) — неудивительно, что лента открывала Каннский фестиваль-2024. Режиссер «Второго акта» Квентин Дюпье давно зарекомендовал себя как главный автор французского артхауса, его фильмы сочетают сюрреалистический юмор на актуальные для современного искусства темы, игры с формой и поиски киноязыка, соответствующего времени.
Почему можно не смотреть
Если уж работу Михайлова обвинили в мошенничестве, то что говорить о фильме Дюпье — он выглядит нарочито пустым, сцены затянуты, разговоры занудны, персонажи повторяют одно и то же по многу раз. Да, это сделано специально, это сознательный прием, это киноязык — причем, весьма сложный. Легче ли от этого зрителю, не столь пресыщенному, как каннская публика?
Если «Трюкач» — это гимн магии кино, то Дюпье нахваливают за деконструкцию этой магии. Что ж, «ломать не строить, душа не болит». Как пародия на артхаус это работает для достаточно узкого круга специалистов, погруженных в материал, в кухню индустрии, еще и с национальным колоритом. Так что смотреть фильм лучше на языке оригинала и, желательно, понимая его очень хорошо, на уровне подтекстов.