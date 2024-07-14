Стоит ли смотреть «Второй акт» – фильм от главного артхаусного режиссера Франции

О чем фильм «Второй акт»

Двое друзей идут по сельской местности в небольшой ресторанчик «Второй акт», где Давиду предстоит встреча с его невестой Флоранс и знакомство с ее отцом. Давид упрашивает своего друга Вилли соблазнить девушку (типичное французское кино, подумает зритель). Внезапно оказывается, что перед нами действительно съемки фильма, а Давид и Вилли — персонажи.

Исполняющие эти роли актеры начинают спорить — в том числе о культуре отмены. У играющих Флоранс и ее отца Гийома тоже завязывается спор. Сцена никак не клеится, пожилой артист злится, что вынужден играть в какой-то чуши (его можно понять, подумает зритель). Две пары встречаются в ресторанчике и споры продолжаются уже квартетом. Периодически они пытаются сыграть очередную сцену фильма, но статист, исполняющий роль официанта, никак не может справиться с волнением и проливает вино.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Второй акт»

Артхаусные комедии и драмеди, действие которых происходит на съемочной площадке, а реальность фильма смешивается с тем, что снимают персонажи, не новость. Совсем недавно на ММКФ прогремела лента Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви», которую кто-то из кинокритиков даже обвинял в своего рода мошенничестве (картина выглядит как большая склейка бэкстейджа и дуракаваляния юных артистов). Нельзя не вспомнить и лучшую ленту жанра, классического «Трюкача» Ричарда Раша, где перетекание одной реальности в другую производит совершенно головокружительное впечатление.

«Второй акт» совсем не похож на бэкстейдж — здесь практически отсутствуют проявления внешнего мира, и как будто нет съемочной группы вокруг, редкие появления ее представителей только добавляют ощущения абсурда и дурного сна. Напускная бедность кадра и занудность повествования, гипертрофированная разговорность, бесконечные пререкания героев выглядят так, словно Вуди Аллен образца 1970-х решил снять свой французский фильм, вдохновившись «Скромным обаянием буржуазии». Жанр «фильма в фильме» доведен практически до рекурсии: актеры, играющие актеров, — лишь персонажи какого-то еще кино, которое снимается в пространстве «Второго акта».

Получилось блюдо для искушенной и пресыщенной кинематографом публики с участием модных звезд (Луи Гаррель, Леа Сейду, Венсан Линдон, Рафаэль Кенар) — неудивительно, что лента открывала Каннский фестиваль-2024. Режиссер «Второго акта» Квентин Дюпье давно зарекомендовал себя как главный автор французского артхауса, его фильмы сочетают сюрреалистический юмор на актуальные для современного искусства темы, игры с формой и поиски киноязыка, соответствующего времени.

Второй акт 2024 / Франция 18+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Почему можно не смотреть

Если уж работу Михайлова обвинили в мошенничестве, то что говорить о фильме Дюпье — он выглядит нарочито пустым, сцены затянуты, разговоры занудны, персонажи повторяют одно и то же по многу раз. Да, это сделано специально, это сознательный прием, это киноязык — причем, весьма сложный. Легче ли от этого зрителю, не столь пресыщенному, как каннская публика?