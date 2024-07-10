Жена Паттинсона показала фигуру в бикини через четыре месяца после родов

Жена актера Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус снялась в купальнике через четыре месяца после родов. Об этом сообщает Harper.

Сьюки Уотерхаус, фото: соцсети

Актриса показала фигуру в малиновом бикини на завязках. Образ дополнило ожерелье бренда Chanel.

«В этом мире мне не хватает времени для количества ягод и книг, которые я хочу потреблять», — написала она.

С 2018 года Сьюки Уотерхаус встречается с актером Робертом Паттинсоном. В декабре 2022-го знаменитости дебютировали как пара на показе Dior в египетском городе Гиза.

19 ноября Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.